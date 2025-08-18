Haziran ayında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç’un ByLock kullandığına dair paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, birkaç gün içinde serbest bırakılan avukat Burak Bekiroğlu, bu kez Epözdemir soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bekiroğlu’nun paylaşımını ise AKP’li Şamil Tayyar alıntıladı.

Bekiroğlu, Rezan Özdemir hakkında şunları söyledi,

-Rezan’la yurt dışına giden hakim ve savcılar, maçlarda locasına giden hakim ve savcılar, dışarda hafta sonları onunla yemeğe giden hakim ve savcılar, çocuğunun sünnetine giden orada sıraya giren hakim ve savcılar, onunla tekneyle bazen Bodrum'da bazen İstanbul’da denizlere açılan hakim ve savcılar, evinin bahçesinde mangal yapan hakim ve savcılar, İstanbul’daki 65 bin avukatla neden aynı aksiyonları almıyorlar ve bu faaliyetleri yürütmüyorlar?

-Rezan’ın özelliği ne? Neden o elini kolunu sallaya sallaya kafasına göre odanızın kapısını şaaak diye açıp içeriye girebiliyor? Herkes eteğindeki taşları döksün yoksa dökerler."

Bekiroğlu'nun bu sözlerini alıntılayan AKP’li Şamil Tayyar, Rezan Epözdemir'in yargıdaki ilişki ağının FETÖ yapılanmasından sonra en büyük çıkar çetesi olduğunu, olayın rüşvet iddiasından çok daha fazlası olduğunu belirtti.

Tayyar yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

-Çok önemli. Avukat Rezan Epözdemir’in yargıdaki ilişki ağı çözülebilirse, taş üstünde taş kalmaz.

-Çok iddialı söylüyorum. Yargıda FETÖ yapılanmasından sonraki en büyük çıkar çetesi deşifre olur.

-Hadise, bir rüşvet iddiasından çok daha fazlasıdır. Cumhurbaşkanımız da ‘ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilmelidir’ dediğine göre, bu temizlik operasyonu için siyasi engel yok demektir. Başlangıç işin yarısıdır, dileğimiz tamamına ermesidir.