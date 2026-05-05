Sadece yedi ay önce Atina’da "susuzluk" alarmı veriliyor, baraj gölü çekildikçe 90’lardan kalma bir hayalet şehir gün yüzüne çıkıyordu. Ancak 2026 baharı büyük bir sürprizle geldi: Bir dönem kuraklığın simgesi olan sular altındaki Kallio köyü, yükselen rezervlerle birlikte yeniden derinliklere gömüldü.

2025 sonbaharında lenslere yansıyan görüntüler korkutucuydu. Atina'nın can damarı olan Mornos Baraj Gölü, son on yılın en düşük seviyelerini görmüş, sular çekilince tarihi Kallio köyünün kalıntıları ortaya çıkmıştı. Ancak bugün çekilen fotoğraflar, doğanın kendini nasıl yenilediğini kanıtlıyor. Barajdaki su seviyesi o kadar yükseldi ki, "hayalet köy" tekrar gözden kayboldu.

Gözlemevi verileri, 2025 yılının 2015-2024 ortalamasının çok altında bir yağışla "en kurak yıl" olarak kayıtlara geçtiğini doğrulamıştı. 90’lı yılların büyük kuraklığını anımsatan o günlerde, suyun yeterliliği konusunda ciddi endişeler yaşanıyordu.

Atina'nın Can Damarı: Mornos Su Kemeri

Mornos Gölü sadece görsel bir şölen sunmuyor; 196 kilometre uzunluğundaki devasa su kemeri ağıyla başkent Atina'nın susuzluğunu gideriyor. Aynı zamanda Fokida ve Aitoloakarnania bölgelerindeki tarım arazileri için de hayati bir can suyu taşıyor.

Sular altındaki köyün bir görünüp bir kaybolması, iklim değişikliğinin ve su yönetiminin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Kallio köyü şimdi sessizce suyun altında, bir sonraki döngüye kadar gizemini korumaya devam edecek.