Madsen, yıllarca alkol bağımlılığıyla mücadele etmiş ve bu süreçte rehabilitasyon programlarına girip çıkmıştı. Ancak kaynaklar, yıldızın ani ölümünden önce ayık olduğunu belirtti.

KİTAP ÇIKARMAYA HAZIRLANIYORDU

Aktörün temsilcileri, Madsen’in ani ölümünün ardından yaptığı açıklamada, son iki yıldır 'Resurrection Road', 'Concessions' ve 'Cookbook for Southern Housewives' gibi bağımsız filmlerde inanılmaz işler yaptığını ve hayatının bundan sonraki bölümünü dört gözle beklediğini ifade etti. Ayrıca Madsen'in 'Babam İçin Gözyaşları: Haydut Düşünceler ve Şiirler' adlı yeni bir kitap çıkarmaya hazırlandığı belirtildi.

25 Eylül 1957’de Chicago, Illinois’de doğan Michael Madsen, Quentin Tarantino’nun ilk yönetmenlik denemesi 'Rezervuar Köpekleri' filminde bir polisin kulağını keserek işkence eden sadist Bay Sarışın rolüyle çıkış yapmıştı. Bu rol, Madsen ve Tarantino arasında uzun bir işbirliğinin başlangıcı olmuş ve Madsen, 'Kill Bill' serisi ile 'Nefret Dolu' ve 'Bir Zamanlar... Hollywood’da' filmlerinde de rol almıştı.

Madsen’in oyunculuk kariyerinde 'Thelma & Louise' (1991), 'Donnie Brasco' (1997) ve 'Günah Şehri' (2005) gibi önemli yapımlar da bulunuyor. Ölümünün ardından ailesi ve arkadaşları, aktörü saygıyla anarak anılarını paylaştı.

Madsen’in kız kardeşi Virginia, “Kardeşim Michael sahneyi terk etti. Şefkatle sarmalanmış bir yaramazdı. Kanun kaçağı kılığına girmiş bir şair. Bir baba, bir oğul, bir kardeş. Çelişkilerle örülü, iz bırakan bir sevgiyle yumuşatılmış” ifadelerini kullandı.

'Rezervuar Köpekleri'ndeki rol arkadaşı Harvey Keitel de “Bir büyük Amerikan şairini daha kaybettik. Elveda, sevgili dostum” diyerek üzüntüsünü ifade etti. Keitel, ayrıca Sean Penn’in 2006 yılında kalp hastalığından kaybettiği kardeşi Chris Penn’e atıfta bulunarak, “Filmde gördüğüm en iyi sahnelerden birini, senin ve Chris Penn’in 'Rezervuar Köpekleri'ndeki dövüşünü asla unutmayacağım. Harika bir aşk sahnesiydi. Chris’e benim için sarıl” dedi.