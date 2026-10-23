İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 21 Ekim tarihinde bir rezidanstan silah sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

REZİDANSIN 17'NCİ KATINDA SİLAHLI SALDIRI

Rezidansın 17'nci katındaki bir daireye giren ekipler, Yasin Binarci ile Mehmet Işık'ı silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Binarci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Işık ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

SALDIRININ ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU

Saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi'ndeki bir inşaat alanının yakınında terk edilmiş 06 CJN 835 plakalı otomobili tespit etti.

Araçta hareketsiz halde bir kişiyi gören ekipler, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Yapılan kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik tespitinde ölen kişinin, Büyükçekmece'deki silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel olduğu anlaşıldı.

Otomobilde gerçekleştirilen incelemelerde 2 adet 9 milimetre çapında boş kovan ile bir bıçak bulundu. Aracı bıraktıktan sonra yaya olarak kaçtıkları belirlenen 4 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Silahlı saldırının ardından Mehmet Emin Yüksel ve beraberindeki 4 kişinin rezidanstan ayrılarak kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde Yüksel'in yüzünün kanlı olduğu dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.