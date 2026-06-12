Bir dönem gece kulüplerinde ve sahne performanslarında Harun Kolçak, Fatih Ürek ve Doğuş gibi isimlere bateri çalan Feyzi Filiz, hayatında radikal bir değişikliğe gitti. Ailesinin isteği üzerine Diyarbakır’a dönen Filiz, şehirdeki rezidans yaşamını bırakarak köy hayatına uyum sağladı.
KÜPELİ ÇOBAN
Müzik kariyerine çocuk yaşlarda başlayan ve ritim tutkusunu kaşıklarla keşfeden Feyzi Filiz, Bursa’da sürdürdüğü profesyonel müzik hayatını geride bırakarak memleketi Diyarbakır’a yerleşti.
Yıllarca sahne arkasında birçok ünlü isme bateri çalan Filiz, artık ailesine destek olmak için hayvancılıkla ilgileniyor. Günlerinin büyük bölümünü dağlık alanlarda hayvanlarıyla geçiren Filiz, çobanlık yaparak ailesinin yükünü hafifletmeye çalıştığını ifade ediyor.
Buna rağmen müzikten kopmayan Filiz, doğada bulunduğu zamanlarda handpan çalarak ritim tutkusunu sürdürürken, hafta sonları ise şehir merkezindeki bir sanat merkezinde çocuklara bateri eğitimi veriyor.
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Yeni hayatına dair konuşan Filiz, “Bir anda karar aldım, rezidans hayatını bıraktım, köye yerleştim. Çoban oldum, hayvanlara bakıyorum. Annemin ve babamın üzerindeki yükü almak istedim” ifadelerini kullandı.
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