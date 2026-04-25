İstanbul'un Kağıthane ilçesinde arızalı bir otopark kepengini onarmaya çalışan teknik servis çalışanı ölümden döndü. Olay, 20 Nisan Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın kapalı otopark girişinde bulunan kepenk arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine arızayı gidermek için bölgeye gelen 26 yaşındaki teknik servis personeli Musa Y. onarım çalışması başlattı. Müdahale esnasında kepenk mekanizması aniden yerinden çıkarak çalışanın başına düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kepengin çarpmasıyla kanlar içinde yere yığılan işçiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan Musa Y.'ye ilk tıbbi müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen işçi tedavi altına alındı.
Musa Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazanın hemen ardından yaşanan panik anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.