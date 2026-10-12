Şanlıurfa’nın Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın üst katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OTEL ÇALIŞANI EZGİ EVCİL KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası içeri giren ekiplerin yaptığı kontrollerde, otel çalışanı olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Ezgi Evcil’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında yoğun dumandan etkilenen Sefer D. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ezgi Evcil’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.