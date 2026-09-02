Olay, dün saat 05.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne rezidansta yüksekten düşme olayı meydana geldiği yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemelerinde binanın arka bölümündeki avluda hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

DAİREYİ UYGULAMA ÜZERİNDEN KİRALAMIŞ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı. Ekipler, 14’üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar buldu. Dairede bulunan kimlik kartları ve kişisel eşyalar üzerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Oğul’un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığını da belirledi. Akşam saatlerinde rezidansa geldiği öğrenilen Oğul'un saat 05.00 sıralarında 14’üncü kattaki dairenin balkonundan binanın arka bölümündeki avluya düştüğü belirlendi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Nisa Nur Oğul’un düştüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğul’un düşmesinin ardından iki erkeğin avluya geldiği, Oğul’un durumunu kontrol ettiği, yaşadıkları panik, daha sonra da ekiplerinin olay yerine geldiği anlar görülüyor.

"ÖNCE SİLAH SESİ GELDİ" DEDİLER

Olayla ilgili konuşan Berke Bozpınar, "Günlük kiralamayı ben bu olaydan sonra öğrendim. Günlük kiralık uygulama üzerinden veriyorlarmış daireyi. Zaten arkadaş da 4 günlük bir kiralama gerçekleştirmiş burada bildiğimiz üzere. 14'üncü kattan kendini bırakıyor aşağı doğru. Önce duvara vuruyor sonra yere çakılıyor. Zaten önce bir silah sesi geldiğini söylüyorlar. Sonradan silah sesi olmadığı söylendi. Sonra çakılıyor bu kadar bildiğim şeyler. Olay yerine ambulans geldi, polis ekipleri geldi 10-15 polis ekibi geldi buraya. Daha fazla yaşayamayacağım diye notlar bırakmış. Kendisini saat 04.55'te aşağı bırakıyor kendisini öyle vefat ediyor. Tabi ilerleyen zamanlarda ortaya çıkar. Önce bir not bırakıyor kendisi. Not bıraktıktan sonra, notta da 'Artık yaşayamıyorum gibi 2 sayfalık bir not bırakıldığı söyleniyor. Üzücü bir olay. Tabii mahallemizde böyle şeylerin olmasını istemeyiz. Kimse istemez" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, rezidansın avlusunda inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Oğul’un cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Nisa Nur Oğul’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı