Olay, saat 23.00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'taki bir rezidansta meydana geldi. O.G. ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre M.Y., üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp O.G.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli M.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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