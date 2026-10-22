İstanbul Büyükçekmece'de bir rezidansta bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel (22), Bağcılar'da otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Otomobili boş araziye bırakarak kaçtığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı, 21 Ekim'de saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, 17'nci kattaki bir dairede Yasin Binarci (26) ile Mehmet Işık'ın silahlı saldırıya uğradığını belirledi.

Polisin haber verdiği sağlık ekipleri, Binarci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı Mehmet Işık, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Rezidansta yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

OTOMOBİLDE 2 KOVAN VE BIÇAK BULUNDU

Saldırının şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi'ndeki inşaat alanının yanındaki boş arazide, terk edilmiş 06 CJN 835 plakalı otomobili buldu.

Araçta bir kişinin hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği kişinin, rezidanstaki saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel olduğu kimlik tespitiyle anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde 2 adet 9 milimetre kovan ile bir bıçak buldu.

ARACI BIRAKIP YAYA KAÇMIŞLAR

Polisin çalışmalarında otomobilin 3 kişi tarafından bırakıldığı ve bu kişilerin yaya olarak kaçtığı belirlendi. Ekipler, 3 şüphelinin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.