Türkiye'de son günlerde artan gıda skandallarına her gün yenileri eklenirken, en fazla ihbarın yapıldığı şehirlerden biri Gaziantep olmakta.



Gaziantep'te yer alan Şehitkamil Belediyesi'nin son kullanma tarihi geçmiş ürünleri sattığı gerekçesiyle aralarında zincir marketlerin de bulunduğu çok sayıda işletmeye ceza yağdırması sosyal medyada destek görürken, esnaflar ise kesilen cezalara karşı zabıtalar için harekete geçti.



REZİLLİ ANLAŞILDI, ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURDU



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, daha önceden tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan bir işletmenin, yeniden denetime gelen zabıta ekiplerini ölümle tehdit ettiği anlara yer verildi.



Dükkanda satılan ve tarihi geçtiği için halk sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik işlem başlatmaya çalışan görevliyi zorla dükkanın dışına çıkarak kişi, zabıtaya "Şerefime vururum seni" sözleriyle tehditler savurdu.



Yüz binlerce kişinin etkileşim verdiği görüntülerin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.