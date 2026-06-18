Dünya turnesine devam eden Ricky Martin, Türkiye konseri öncesi kulis hazırlıklarıyla dikkat çekti. Ünlü sanatçının ekibi tarafından iletilen özel istekler arasında sağlık ve yenilenme odaklı detayların yer aldığı belirtildi.

Martin'in sahne öncesi kendisini daha iyi hissetmek için tercih ettiği uygulamalar, konser hazırlıklarının en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

KULİS TALEPLERİ ŞAŞIRTTI

Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Ricky Martin'in konser öncesi hazırlıkları için özel bir oksijen kapsülü talep ettiği öğrenildi.

Sanatçının bunun yanı sıra Anadolu'da yüzyıllardır uygulanan doğal çamur banyolarını da programına dahil etmek istediği belirtildi.

DOĞAL UYGULAMALARA İLGİ DUYUYOR

Doğal minerallerle yapılan çamur banyolarının vücudun yenilenmesine katkı sağladığına inandığı ifade edilen Martin'in, daha önce de benzer uygulamalardan faydalandığı aktarıldı.

Kariyeri boyunca yoğun konser programlarıyla dünya genelinde sahne alan ünlü sanatçının, turne dönemlerinde fiziksel ve mental olarak dinç kalmaya yönelik özel rutinler uyguladığı biliniyor.

Ricky Martin'in Türkiye konseri için hazırlıkları devam ederken, sanatçının sahne performansı kadar kulis detayları da hayranlarının ilgisini çekti.

OKSİJEN KAPSÜLÜ NE İŞE YARAR?

Sanat dünyasının tanınmış isimleri; yoğun konser tempoları, sürekli seyahatler ve yorucu turne süreçlerinin getirdiği fiziksel ve zihinsel yıpranmayı azaltmak amacıyla hiperbarik oksijen terapisi uygulamalarına yönelmektedir. Oksijen kapsülleri olarak bilinen bu sistemler, vücudun toparlanma sürecini desteklemeye, enerji seviyelerini artırmaya ve hücrelerin yenilenme mekanizmalarına katkı sağlamaya yardımcı olabilir.





