Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

Jose Mourinho'nun basın toplantısındaki açıklamalarını eleştiren Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

"Beşiktaş teknik direktörü uzun süredir sakat olan oyuncusunu sahaya sokarak takımını uzattı. Çok da iyi savundular. Mert'e de ayrı parantez açayım. Mert soğukkanlı olduğu için bu maçlarda çok iyi. Maçı da hakikaten aldılar. Sol kanadı U17 Beşiktaş'ın. Emre Can ve Mustafa. Maçı 2-0 kazansa Fenerbahçe bu çocuklar oynatılır mı denecekti. Geçen hafta 3-1 ya da 4-1 maç koptu. Oyun içinde Gedson var, kart sınırında. Çıkarayım demedi onu. Teknik direktör benim asıl planlamam gelecek yıl diyor.''

'BU BÖYLE OLMAZ'

''Diğer tarafta ise hele hele bugünkü maçtan sonra Avrupa'ya şu mesajı veriyor Jose Mourinho: Zaten burada ikincilik şampiyonlukla eş değer diyor. Tabii Fenerbahçe haksızlıklara uğramıştır şampiyon olamadığı süreçte ama bu böyle olmaz. Ben Mourinho olsam çekinirim konuşmaya.''

''Taraftar görmüyor mu? Niye orada TFF, MHK istifa diye bağırmıyor Fenerbahçe taraftarı. Çünkü orayı geçti Fenerbahçe. Bunlar inandırıcılığını kaybetti. Jose Mourinho'nun maç sonu söyledikleri hatalı. Bugün de kestirip attı, "Burada zaten böyle bir şey oynanıyor" diye. Beşiktaş'a yenildiği sezonun ilk yarısından sonra yine aynı cümleleri kullandı.''

'TARAFTARLARLA KAVGA ETMEMELİ'

''Şimdi 90 puan Galatasaray'a yetiyor. 'Sayın Mourinho seneye de böyle sistem devam edeceğini düşünüyor musunuz?' derim basın toplantısında olsam. Kendisinden kaynaklanan hiçbir şey yok gibi konuşuyor.''

''Yönetim sadece taraftarla kavga etmemeli. 'Bir tek taraftar istedi diye bırakır mıyım?' da demek değil ama yapması gereken artık önümüzdeki sezonu nasıl toparlarız olmalı. Gerçeklerle artık yüzleşmek lazım. Yeniden yapılanmak için zaman var. İkincilik de zaten garanti. Böyle bir ligde oynuyoruz. Zaten ikinci olursun sen böyle bir ligde. İşine konsantre olacaksın."