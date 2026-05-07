Sarı-lacivertliler 6-7 Haziran’da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Başkan adayları bir bir ortaya çıkarken, Fenerbahçe’nin efsane ismi Rıdvan Dilmen’den önemli bir uyarı geldi.

Sports Digitale’de değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı: ''Çok net söylüyorum; Aziz bey de olsa Hakan bey de olsa, seneye mayısta Fenerbahçe şampiyon olmazsa gelen kişi seneye olmaz. Tek hedef şampiyonluk. Bu taşın altına elini sokan herkes bilsin ki 1 yıllık geliyor.''

KENETLENME GEREKİYOR

''Fenerbahçe’nin iç siyasetini sıkıntılı buluyorum. Çok ciddi bir kenetlenme gerekiyor. Alici, Azizci, Hakancı, Aykutçu, İsmailci, yok. Bu taşın altına herkes elini sokacak. Fenerbahçe duygusu başka bir duygudur. Kim olursa olsun bu işi bitirecek, bitirmediği zaman istifa kelimesini duymayacağım, zaten gidecek.''

GÜNDEM FENERBAHÇE

''Derbiden sonra kimse Galatasaray şampi… yazmadı, herkes Fener 3 yedi dedi. 11-12 sene filan yok gündem Fenerbahçe. Bu sorumlulukta olan insanlar gelecek.''