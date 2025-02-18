Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Rıdvan Dilmen hem maçı hem de şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Sarı-Kırmızılılar, yeni transferleri Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina'nın asist yaptığı maçta, Victor Osimhen'in golleriyle rakibini 2-1 yendi.

Karşılaşmayı HT Spor ekranlarından değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Fenerbahçe için şampiyonluk hesapları yaptı. Dilmen, Süper Lig devi için bahsettiği ihtimalde, "Büyük ihtimalle şampiyon olur" yorumunda bulundu.

'FENERBAHÇELİLER KAYIP OLARAK GÖRDÜ'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi: "Bütün Fenerbahçelilerin muhtemel kayıp olarak gördü. Dün kazanmış, Galatasaray'da düşüş var, maç da puan kaybı gibi gidiyordu. Öne geçti ama 7 dakika sonra 1-1'e yakalandı.

'ÇİZGİDE KALSA KURTARMA ŞANSI YOK'

Oyunun sonunda da yüzde 99 dediğimiz pozisyonda Muslera'nın büyük tecrübesi devreye girdi. Savunmada derinlik hatası oldu, Rizeli oyuncu da çok iyi indirdi. Çizgide kalsa kurtarma şansı yok. Tecrübesiyle golü kurtardı."

'HERKESİN 13 MAÇI VAR G.SARAY'IN 2'

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk senaryolarından bahseden Dilmen, "Galatasaray şu hesabı yapıyor, herkesin 13 maçı var ama Galatasaray'ın iki maçı var. Rize ve Fenerbahçe.

'KAZANIRSA YÜZDE 90 ŞAMPİYON'

İki maçı kazanırsa büyük ihtimalle şampiyon olur diye düşünüyordum. Bugün, Rizespor maçında coşkusuz bir Galatasaray gördüm ancak Galatasaray derbiyi kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur. Hatta "Şampiy" derim ben, "o" ve "n" harflerini bırakırım" şeklinde konuştu.

EREN ELMALI TRANSFERİ...

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaraylıların ilk başta çok büyük bir ihtiyaç olarak görmediği bir oyuncuydu Eren Elmalı. Ancak Abdullah Kavukçu ile sohbet ederken ona, 'Yıllardır süregelen önemli bir eksikliğinizi giderdiniz' dedim" ifadelerini kullandı.

'HEPİNİZ GÖRECEKSİNİZ'

Dilmen, Eren Elmalı'nın Galatasaray'da başarılı olacağına inandığını belirterek, "Jakobs sakatlanınca Eren için görüşmelerin yeniden başlayacağını söylemiştik. Dursun Özbek ve Okan Buruk transferi çok istedi ve sonunda gerçekleşti. Galatasaray çok doğru bir hamle yaptı. Takıma tam olarak adapte olduğunda herkes onun kalitesini görecek. Milli Takım’da zaman zaman oynuyordu ama artık formayı kalıcı olarak alacaktır." dedi.