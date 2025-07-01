Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran takviyesi ile sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.
Birçok bölgeye transfer hazırlığı bulunan sarı-lacivertli ekibe, kulüp ile özdeşleşen isimlerden Rıdvan Dilmen transfer çağrısı yaptı.
Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından transferle ilgili yaptığı paylaşımda yönetimden sağ ayaklı oyuncu alınmasını talep etti. X'ten paylaştığı gönderide yönetime çağrıda bulunan Rıdvan Dilmen "Rica ediyorum hücuma (orta saha dahil) SAĞ AYAKLI oyuncu alın lütfen" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada kullanan Fenerbahçeli taraftarlar, Dilmen'in çağrısını beğenerek destek verdi.
Rica ediyorum hücuma (orta saha dahil) SAĞ AYAKLI oyuncu alın lütfen— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) July 1, 2025