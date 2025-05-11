Galatasaray deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk ateşini yaktı… Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetini HT Spor'da değerlendirdi. Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şu şekilde:

“Galatasaray en formda kadrosuyla sahaya çıktı. Galatasaray maça iyi başladı ama 20. dakikadan sonra oyun kırıldı. Maç Muslera ile Trabzonspor arasında geçti. Burada da devre arası yetişti. İkinci yarıda ise Galatasaray bir anda vitesi 2'den 5'e çıkardı. Topu rakipten çok çabuk kazandılar ve sezonun en iyi maçlarından birini oynadılar"

“Son 7 maçtaki Galatasaray, ligin en iyi olan takımı, tartışmasız. Oyun oynuyorlar, pres yapıyorlar. Çok etkili performans gösterdiler. Bugünkü ikinci 45 dakikada da öyle"

KADER MAÇINI AÇIKLADI

Bugün oynanacak ve ateş hattını direkt ilgilendiren Sivaspor-Bodrum FK maçı hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "O maç karakolda biter. Alanyaspor kazandığı için daha da önem kazandı. El ele de düşebilirler" dedi.