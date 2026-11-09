A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde kadro tercihlerini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Mert Müldür'ün kadroya alınmamasına tepki gösterdi.

TV8 ekranlarında konuşan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihleri arasında en çok dikkatini çeken eksikliğin Mert Müldür olduğunu belirtti.

"KESİNLİKLE KADRODA YER ALMASI GEREKİYORDU"

Dilmen, sağ bek seçenekleri ve maç takvimine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Mert Müldür konusunda kesinlikle kadroda yer alması gerekiyordu. Zeki Çelik dışında orijinal bir sağ bekimiz yok; Zeki de Juventus'ta zaman zaman stoper oynuyor. Mert Müldür, profesyonelliği ve karakteriyle 'her eve lazım' profilinde bir isim. 3 gün arayla Fransa maçına çıkacağımız bir fikstürde alınmamasına şaşırdım."

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta önce İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, ardından deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

ENES ÜNAL VE KEREM TERCİHLERİNE ONAY

Sakatlıktan dönen Enes Ünal'ın kadroya dahil edilmesini olumlu karşılayan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu'nun kadroya alınmamasını da form durumuyla ilişkilendirdi. Dilmen, iki oyuncuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Enes Ünal önemli bir isim. Çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı ancak beğendiğim ve bizim için değerli bir oyuncu. Umarım fiziksel olarak toparlanmıştır. Kerem Aktürkoğlu'nun alınmaması ise normal, formsuz oyuncu kadroya dahil edilmez; toparlandığında yeniden davet alacaktır."