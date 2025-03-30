Beşiktaş derbide Galatasaray’ı 2-1 mağlup edip rakibinin namağlup ünvanını sona erdirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin kazandığı hafta puan kaybeden Galatasaray'ın ezeli rakibi ile puan farkı 1 maç fazlasıyla 6'ya düştü.

Maçın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu. HT Spor’a konuşan Dilmen'in değerlendirmeleri şu şekilde:

“Hak eden kazandı daha iyi maça konsantre olan kazandı. Beşiktaş sadece şampiyonluğa oynayan takımlarla oynasa şampiyon olacaktı belki de. Eyüp'ü 2 maçta yendi Trabzon'a 4 puan Fenerbahçe'ye ilk maçını kazandı. Bugün de Galatasaray'ı yendi. Tabi Lyon ve Bilbao maçları da var o zaman sürekli böyle sert maçlar oynasınlar. Futbol rakiple oynanıyor. Bugün her neresinden bakarsak bakalım; şut, daha fazla atak yapan tabi ki 11'e 10 oynanan bir oyun. Fenerbahçe'nin bu maçtan sonra şansı yüzde 40'a çıktı”

“Maçtan önce en çok konuşulan konu hakemdi. Ben yayınlarda yoktum ben Yasin Kol için zor geçeceğini düşünüyordum. Bu maçı da bundan daha iyi yönetebilir miydi? Var mıdır vardır hataları... İki kırmızıyı da VAR'dan attı ama Siyah-Beyazlılar bugün maçı fazlasıyla hak ettiler”