Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda İngiltere'nin Aston Villa ekibiyle karşılaşacak.

"HİÇ HAFİFE ALMAMAK LAZIM"

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kısa aralıklarla maça çıkacak Fenerbahçe'yi yoğun bir fikstür bekliyor. Rıdvan Dilmen, TV 8'de katıldığı yayında bu durumu değerlendirerek teknik direktör İsmail Kartal'a seslendi. Dilmen, "Aston Villa'yla oynayacak, gece 12'de bitiyor maç, dönüyor. İsmail hocanın Gençlerbirliği maçından önce ve sonra yaptığı haklı eleştiri. Geliyor 17'sinde Alanyaspor'la oynuyor. Avantajı ne, İstanbul'da kalıyor. Bir daha gitmiyor yani. Mesela, Beşiktaş Hoffenheim'dan geliyor ve Trabzon'a gidiyor. Fenerbahçe 72 saat geçmeden, 68-69 saat sonra Alanyaspor maçına çıkıyor. Yetmiyor, sonrasında Slavia Prag maçına çıkıyor. Hiç hafife almamak lazım. 6 gün nefesleniyor ve Galatasaray." dedi.

"SKRINIAR'I STADA ÇAĞIRMA"

Dilmen, açıklamasının devamında rotasyon konusunda somut önerilerde bulundu. "Milli takımdan gelen oyunculara baktığımız zaman şu anda rotasyona çok ihtiyacı olan bir tane oyuncusu var, biraz da Oğuz var. Skriniar, Alanyaspor maçında stada çağırma, dinlendir. Bir şekilde içerde Alanyaspor'u yenersin, saygısızlık olmasın. Fenerbahçe, yener Alanya'yı. Şu 3 oyuncuyu Alanyaspor maçında, Skriniar hiç soyundurma, diğerlerini (Kante ve Muriqi) oturt." ifadelerini kullandı.