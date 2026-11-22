Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kocaelispor'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin kadro tercihlerini eleştirdi. TV8 yayınında konuşan Dilmen, maça yedek başlayan Vedat Muriqi ve Kante'nin ilk 11'de yer alması gerektiğini belirtti.

Emre Belözoğlu'nun tercihlerine ilişkin değerlendirmesinde Dilmen, Muriqi'nin yeterince değerlendirilmediğini savundu. Muriqi'yi Süper Lig'in iyi santrforlarından biri olarak niteleyen Dilmen, "Bir takım, 9-10 gol atan bir futbolcuyu oynatmayıp aynı maç sayısıyla Lukaku ile nasıl başlar? Bu bana çok enteresan geliyor." dedi.

"KİM NE DERSE DESİN"

Muriqi'nin Çorum ve Liverpool maçlarında faydalı olduğunu söyleyen Dilmen, Liverpool'a gol atmasına rağmen yeniden yedek kalmasını eleştirdi. Dilmen, iki oyuncuyla ilgili görüşünü şu sözlerle açıkladı:

"Fenerbahçe takımının kim ne derse desin şu mevcut santrforlarından birincisi Vedat Muriqi'dir. Artı, birinci merkez orta sahası Kante'dir. Skora göre konuşmuyorum."

"İKİDE İKİ KANTE'Yİ KESTİ"

Çorum maçının ardından İsmail, Guendouzi ve Kante arasında rotasyon beklediğini belirten Dilmen, Kante'nin üst üste yedek bırakılmasına tepki gösterdi:

"Çorum maçından sonra İsmail, Guendouzi ve Kante'yi rotasyonla değiştirecektir dedim ama ikide iki Kante'yi kesti. İsmail'i demiyorum. Bu takımda Guendouzi oynuyorsa bir tuhaflık var. Lukaku oynuyorsa da bir tuhaflık var."

Dilmen, Liverpool maçındaki iki pozisyonda da topu çeviren oyuncunun Kante olduğunu ifade etti.