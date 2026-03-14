Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük’e mağlup olup zirve yarışında ağır yara aldı. Karşılaşmanın ardından Sports Digitale’de derğerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini çok sert bir dille eleştirdi.

Dilmen’in açıklamaları şu şekilde:

"Talisca ve Asensio olmasaydı bu takımın hali ne olacaktı? Fenerbahçe'de bugün teknik direktör varlığına gerçekten ne gerek var? Eğer Fenerbahçe bugün 57 puan aldıysa, inanın bana bu puanın minimum 12'sini doğrudan bu 2 oyuncu bireysel kalitesiyle tek başına aldı."

‘İKİNCİ BİTİRMESİ BİLE İYİ’

"Ligin sonundaki Karagümrük'ten içeride 1, dışarıda 2 gol yedi. Kayserispor'dan evinde 2 yedi. Kasımpaşa maçı 1-1 bitti. Antalyaspor'dan 2 gol yedi. Böyle bir durumda, yani ligde küme düşme ihtimali olan takımların hepsinden 2'şer gol yiyorsanız siz nasıl şampiyon olacaksınız? Fenerbahçe'nin şu tabloda ligi ikinci bitirmesi bile bence çok iyi, özellikle bu oyuncu grubu ve bu oyun yapısına göre."

‘BİR DEFA DA OYUN PLANINLA YEN BE KARDEŞİM’

"Asensio'yu belki adalesinde problem var diye oynatmadı, buna saygı duyabilirim. Ancak 52 dakika oynayabilecek durumda bir oyuncunuz varsa, üstelik şampiyonluk yarışındaysanız ve ismi dışında sevimsiz bir stattaysanız maça Asensio'yla başlayabilirsiniz. Adalesinde bir problem varsa ve risk varsa, sonradan oyuna soktuğunuzda erken değişiklik olmuyor mu bu sefer? Peki hep şey diyorlar ya; 'Hoca şapkadan tavşan çıkardı, bir değişiklik yaptı maçı aldı.' Bir defa da değişiklik yapmadan, oyun planınla yen be kardeşim!"