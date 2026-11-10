Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a dikkat çekti. TV8 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Dilmen, bordo-mavililer için devre arasında kadro kalitesinin artırılmasının önemini vurguladı.

Trabzonspor'un yarışta 3 puan geride olduğunu belirten Dilmen, takımın deplasman performansına ilişkin şunları söyledi:

"Trabzonspor takımı 3 puan geride. Ligde deplasmanda çok zorlanıyordu 3 deplasman kazandı. Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da sürklase ettiler."

"KORKUN TRABZON'DAN"

Dilmen, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışına kadro kalitesinden çok formasının ağırlığıyla geldiği görüşünü dile getirdi. Devre arasına ilişkin koşulunu da açıklayan Dilmen, şöyle konuştu:

"Trabzonspor şu anda şampiyonluk yarışına kadro kalitesinden çok formasıyla geldi. Şimdi devre arasında kadro kalitesini bir tık daha artırdığı zaman korkun Trabzon'dan. Şampiyonluğun en büyük adayı diyebilirim."