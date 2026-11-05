Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı TV8'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki şansı ve ligdeki durumu hakkında konuştu.

RIDVAN DİLMEN'DEN FENERBAHÇE İDDİASI

Dilmen, ilk 24'e kalma ihtimaline ilişkin, "Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimalini yüzde 70, yüzde 80 görüyorum açıkçası" dedi.

Sarı-lacivertlilerin ilk dört maçta topladığı 5 puanı da değerlendiren Dilmen, "En kötü maçlardan bir tanesi Londra'da oynanacak Shakhtar maçı. Aslında baktığımız zaman 6-0 kötü bir skor ama ilk 4 maçtaki 5 puan bence çok kötü değil" ifadelerini kullandı.

"ÇORUM'DA KAYBEDİLEN PUAN LİGE HAVLU ATMAKTIR"

Liverpool galibiyetinin ardından Çorum FK karşılaşmasının önemine dikkat çeken Dilmen, bu maçta yaşanabilecek puan kaybına ilişkin uyarıda bulundu. Fenerbahçe'nin lige havlu attığını düşünmediğini belirten yorumcu, şunları söyledi:

"Sadece Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma hikayesi değildir bu. Hayata dönüş olması için -bunun tekrar altını çizerek söylüyorum- Çorum maçının kazanılması gerekiyor. O kadar psikolojik bir maç ki olası bir puan kaybında tekrar tutunmaktan vazgeçersin. Liverpool maçını kazandın ama Çorum'da kaybedilen puan lige havlu atmaktır. Ben asla havlu attığını düşünmüyorum"

Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi'yi de kıyaslayan Dilmen, "Şu anda Lukaku'yu daha önde görüyorum. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim; yüzde 55'e 45 Vedat Muriqi derim" yorumunu yaptı.