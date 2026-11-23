Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüşü beklenirken Rıdvan Dilmen'den farklı bir değerlendirme geldi. TV8 yayınında konuşan Dilmen, dizinden ameliyat olan golcünün Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmasının yanı sıra gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Osimhen'in Aston Villa maçına yetiştirilmeye çalışıldığı, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer alabilmesi için de yoğun çaba harcandığı belirtilmişti. Dilmen ise oyuncunun henüz salon çalışmaları aşamasında olmasına dikkat çekti.

''OSIMHEN'İN BENCE OYNAMA ŞANSI YOK''

Aston Villa maçını değerlendiren Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

“Osimhen'in bence oynama şansı yok, Beşiktaş maçında da yok. Çünkü Okan hoca dün, salon çalışmalarına başladı dedi. Koşuya başlamamış bir oyuncunun bırakın salı akşamını, pazartesi akşamı da oynama şansı yok. O yüzden biraz kafamı karıştırdı.”

OKAN BURUK DÖNÜŞ İÇİN TARİH VERMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçı öncesindeki açıklamasında oyuncunun dönüşüne ilişkin kesin bir tarih belirtmemişti. Buruk, “Osimhen salon çalışmalarına başladı. Onun için hangi maçta dönmesi en doğru olacak takip edeceğiz.” demişti.

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sakatlanmış ve ardından dizinden ameliyat olmuştu. Galatasaray, operasyonun Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Kulübün açıklamasında, oyuncunun durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceği ve tedavisinin kulüp sağlık ekibinin gözetiminde sürdürüleceği bildirilmişti. Tedavisi devam eden Osimhen'in fizyoterapistler eşliğinde salonda çalışmaya başladığı açıklanmıştı.