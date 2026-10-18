Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0'la geçtiği maç sonrası konuştu. Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe iddiası gündem oldu. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı TV8'de değerlendirdi.

'SEZONUN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI OLUR'

Fenerbahçe'nin sezon sonunda ligin açık ara en çok gol atan takımı olacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var; tartışmasız ligimizin en çok gol atan takımı olur, tartışmam yani. Sezon bittiğinde ikinciyle arasında en az 10 gol olur çünkü çok kolay, üçüncü bölgede her an gol atabilir. Saçma sapan rakamlar çıkabilir. Alanyaspor maçında 9 tane falan pozisyonu var Fenerbahçe'nin" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Fenerbahçe'nin saha dışında yaşadıklarını saha içine yansıtmadığı sürece şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyen Dilmen, "Galatasaray'ın her sene enerjisi düşüyor, gerçekçi olalım. Galatasaray'ın lige bakışı Fenerbahçe'nin altında, Beşiktaş'ın da altında, hatta Trabzonspor'un da altında" dedi.