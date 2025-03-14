UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde 3-1 yenildiği maçın rövanşında Rangers'a konuk oldu. Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 57. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Fenerbahçe, penaltı bekledi.
Oyuna 56. dakikada Dujon Sterling'in yerine dahil olan Rıdvan Yılmaz'ın içinde bulunduğu pozisyonda Filip Kostic, topla birlikte ceza sahasına hareketlendi. Filip Kostic'in ceza sahasına girer girmez yaptığı sert şut, Rıdvan Yılmaz'dan geri geldi. Rıdvan Yılmaz'ın eline çarpan top sonrası Filip Kostic ve Fenerbahçe yedek kulübesi, penaltı bekledi.
Hakem Espen Andreas Eskas oyunu devam ettirirken, top oyundan çıktıktan sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı da gelmeyince karşılaşma kaldığı yerden devam etti.