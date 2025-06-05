Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği İskoç devi Rangers, teknik direktörlük görevine Russell Martin'i getirdiğini açıkladı.

Barry Ferguson'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu 3 yıllığı deneyimli teknik adama emanet edildi. Son olarak İngiliz ekibi Southampton'dan Aralık 2024'te ayrılan Russell Martin, bir dönem Rangers'ta futbol oynamıştı.

2017-18 sezonunun ikinci yarısında futbolcu olarak görev yaptığı Rangers'a teknik adam olarak dönen Martin, imza atmasının ardından yaptığı açıklamada "Rangers'ta teknik direktör görevine getirilmek bir ayrıcalıktır. Bu kulübün ne talep ettiğini biliyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca, bu kulübün ne kadar özel olduğunu, beklentileri, tutkuyu ve tarihi tattım. Şimdi, geri döndüğümde, taraftarlar, oyuncular ve bu kulübün içindeki herkes için başarıyı geri getirmeye kararlıyım." ifadelerini kullandı.