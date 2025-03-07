UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden İskoçya temsilcisi Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmadan güzel bir skorla galip ayrıldıklarını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Sakin olmamız lazım. Rövanşta da güzel bir sonuç alıp tur atlamak istiyoruz. İskoçya'ya avantajlı gidiyoruz. Orada da güzel bir skor alıp tur atlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Rıdvan, 2022'den bu yana forma giydiği Rangers'ta mutlu olduğunu vurgulayarak, "Hocam bana güveniyor. Ben de takım arkadaşlarıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.