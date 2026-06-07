Beşiktaş’ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, özel hayatında önemli bir adım attı. Bir süredir Betül Şekerci ile birlikte olan Yılmaz, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini taktığı anlara ait ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Aile arasında gerçekleşen nişan töreni, yakın çevrenin katılımıyla sade bir şekilde düzenlendi. Törene ilişkin paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SERDAL ADALI İSTEMEYE GİTTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Kız isteme törenine ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da katılması dikkat çekti. Adalı, törenden önce yaptığı açıklamada Rıdvan Yılmaz’ın özel bir günü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Rıdvan’ın hayırlı bir işi var, sürekli mesaj atıp duruyor. Bana soracağınız başka bir soru yoksa cevaplayıp hemen gitmek istiyorum; çünkü Rıdvan’a kız istemeye gideceğim.”

Kulüp çevresinden gelen bu destek, futbol camiasında da ilgiyle karşılandı.

Rıdvan Yılmaz ve Betül Şekerci çiftinin evlilik yolundaki ilk adımı atması, taraftarlar arasında da tebrik mesajlarıyla karşılandı.