'Pon de Replay', 'SOS', 'Don't Stop The Music', 'Rehab' ve 'Umbrella' gibi şarkılarla tüm dünyayay ün salan milyonların beğenisini kazanan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, aldığı haberle dünyası başına yıkıldı. Dünyaca ünlü şarkıcının babası Ronald Fenty hayatını kaybetti.
RİHANNA'NIN BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Ronald Fenty, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süre önce rahatsızlık geçirdiği bilinen Rihanna'nın babasının ölümüne ilişkin açıklamada bulunulmadı.
Fenty'nin aile yakınları, California'da bir araya geldi. Rihanna henüz konuya dair açıklama yapmadı.