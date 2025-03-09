Rapçi ASAP Rocky ile uzun süredir aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, 2022'inin ilk günlerinde hamile olduğunu açıklamıştı.

13 Mayıs 2022'de doğum yapan şarkıcı, RZA (gerçek adı Robert Fitzgerald Diggs olan Wu-Tang Clan'ın lideri, yapımcı ve rapçi RZA'ya bir gönderme) adını verdiği erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Barbadoslu şarkıcı, 12 Şubat 2023'te ise Super Bowl devre arasındaki performansında hayranlarını şaşkına çeviren müjdeyi açıklayrak; ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

Ünlü çift, Riot Rose adını verdikleri ikinci oğullarını ise 3 Ağustos'ta gizli saklı kucaklarına almıştı.

Rihanna, 2 yaşındaki oğlu RZA ve 19 aylık oğlu Riot Rose’un doğum sonrası çektikleri fotoğraflarını ilk defa 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel yayımladı.

Dünyaca ünlü isim paylaşımına, 'Bir kadın olarak yaptığım açık ara en güçlü şey... Benim küçük mucizelerim! Ve evet, inci ve güneş gözlükleriyle doğurdum... Sormayın, çok şey oluyordu.' dedi.