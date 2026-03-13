The Sun'da yer alan habere göre; Rihanna’nın markası altında satışa sunulan bazı parfümler, toksik maddeler içerme olasılığı nedeniyle İngiltere’de toplatıldı. Yetkililer, söz konusu ürünlerin kadın üreme sistemi ve doğmamış bebekler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulundu.



''SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLİ''

Geri çağrılan parfümler arasında özellikle 15 ml’lik seriler öne çıkıyor. Ürünlerde tespit edilen “Lyral” ve “Lilial” maddeleri, hem cilt hassasiyetine yol açabiliyor hem de sağlık açısından risk oluşturabiliyor.



İADE EDİP ÜCRETLERİ GERİ ALABİLİRLER

Sağlık yetkilileri, tüketicilerin güvenliği için parfüm ve kozmetik ürünlerde içeriklerin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Savers mağazaları, tüketicilere ürünleri iade ederek ücretlerini geri almalarını tavsiye etti. Rihanna’nın parfümleri sosyal medyada da gündem olurken, kullanıcılar hem şaşkın hem de endişeli yorumlar paylaştı.