Müzik kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki başarılarıyla da adından söz ettiren Rihanna, sosyal medya hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızın Instagram hesabından Türkiye’ye yönelik yaptığı yeni takipler, hayranlarını heyecanlandırdı.

RİHANNA'NIN SOSYAL MEDYADAKİ YENİ DURAĞI ESKİŞEHİR OLDU

Geçtiğimiz günlerde Rihanna’nın Ankara Havalimanı’nın Instagram hesabını takip ettiği ortaya çıkmış, bu gelişme “Rihanna Türkiye’ye mi geliyor?” sorularını gündeme taşımıştı.

ANKARA HAVALİMANI'NI DA TAKİP ETMİŞTİ

Ankara hamlesinin ardından Barbadoslu yıldızdan bir dikkat çeken adım daha geldi. Oldukça sınırlı sayıda hesabı takip eden Rihanna, bu kez Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) Instagram hesabını takibe aldı.

TÜRKİYE HAMLELERİ MERAK UYANDIRDI

Rihanna’nın Türkiye’den art arda iki farklı adresi takip etmesi, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Ünlü yıldızın bu hamleleri, olası bir ziyaret ya da yeni bir proje ihtimalini yeniden gündeme getirdi.