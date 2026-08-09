Dünyaca ünlü sanatçının adını tek harf farkıyla tescil ettiren firmanın markası mahkeme kararıyla hükümsüz kılındı. Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın şirketi, Türkiye’de adının izinsiz kullanımı üzerine açtığı haksız tescil davasını kazandı. Yargı kararıyla "RIANNA" ibaresiyle alınan marka tescili tamamen iptal edildi.

Karar, ünlü isimlerin marka haklarının Türkiye'deki haksız kullanımlarına karşı emsal bir nitelik taşıyor.

MAHKEME TEK HARFLİK FARKI NEDEN YETERLİ BULMADI?

Rihanna'nın avukatları, sanatçının küresel tanınırlığına dikkat çekerek "RIANNA" ibaresinin tescilli marka ile neredeyse birebir aynı olduğunu savundu. Aradaki tek harflik farkın markaları birbirinden ayırmaya yetmediği ve tüketicilerde yanılsama yarattığı belirtildi.

Davalı taraf ise kelimenin Arapça kökenli olduğunu ve "güzel koku" anlamına geldiğini öne sürerek davanın reddini talep etti. İncelemeyi tamamlayan mahkeme, aradaki küçük farka rağmen ortalama bir tüketicinin iki ismi birbiriyle karıştırabileceğine karar vererek markayı hükümsüz kıldı.

BENZER HUKUKİ SÜREÇLER DİĞER SANATÇILAR İÇİN DE İŞLEDİ Mİ?

Türkiye'deki marka haklarını korumak adına yargıya başvuran tek küresel isim Rihanna olmadı. ABD'li şarkıcı Beyoncé de benzer şekilde isminin Türkiye'de üçüncü kişilerce tescil ettirilmesi üzerine hukuki süreç başlattı.

Açılan davalarda, uluslararası tanınırlığa sahip isimlerin marka değerinden izinsiz yararlanılmasının haksız rekabet oluşturduğu vurgulandı. Yargı makamları, bu tür kullanımların tescilli markaların ayırt edici niteliğine zarar verdiğine hükmediyor.