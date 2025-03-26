Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şirketin kayıtsız menkul kıymet satışı yaptığı iddialarıyla ilgili yıllardır devam eden hukuki mücadelenin sonuna geldi. Taraflar, anlaşmaya vararak davayı kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

TEMYİZ SÜRECİ BİTTİ

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, SEC’in geçen hafta temyiz başvurusunu koşulsuz olarak geri çektiğini, Ripple’ın da bu gelişmeden sonra çapraz temyiz başvurusunu geri çekmeyi kabul ettiğini açıkladı.

MALİ DÜZENLER VE SON ADIMLAR ATILDI

Yapılan anlaşma göre mahkemenin daha önce hükmettiği 125 milyon dolarlık para cezasının 50 milyon doları SEC tarafından tutulacak, kalan tutar ise Ripple’a iade edilecek. SEC ayrıca, mahkemeye başvurarak yürürlükteki tedbir kararının kaldırılmasını talebinde bulunacak.