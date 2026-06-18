Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Halit Ergenç, bu kez bir konserden yansıyan görüntüleriyle dikkat çekti. Travis Scott'ın konserine katılan Ergenç'in müziğe eşlik ederek dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

Konser alanında oldukça keyifli olduğu görülen Halit Ergenç, Travis Scott'ın sahne performansı sırasında müziğin ritmine eşlik etti. Ünlü oyuncunun enerjik tavırları ve dans ettiği anlar çevredeki izleyiciler tarafından kayda alındı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken kullanıcılar Ergenç'in doğal ve samimi halleri hakkında paylaşımlarda bulundu.

Uzun yıllardır ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncunun konserden yansıyan görüntüleri, hayranlarının da ilgisini çekti. Özellikle enerjik tavırları sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.