İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Beykoz'daki Riva Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşması nedeniyle seralar, fidanlıklar ve iş yerleri su altında kaldı. Su altında kalan seralar ve fidanlıklar dronla havadan görüntülendi.

Sağanağın vurduğu Beykoz'da Çamlıbahçe deresi üzerindeki köprü de çöktü. Şile'de sağanak sonrası Koca Deresi taştı. Gökmaslı, Soğullu ve Çataklı köyleri arasında ulaşımı sağlayan köprü sular altında kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kişi, "3 yerleşkenin birbiriyle bağlantısı kesildi. Yaklaşık 40 yıldır bölgemiz böyle bir sel felaketi yaşamamıştı" dedi.

Beykoz'da yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçedeki bazı yollar suyla kaplandı. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su birikintilerinde kalırken, otomobillerin içine de su doldu. Araçlarında mahsur kalan kişiler zor anlar yaşadı

Diğer yandan köprünün üstünde park halindeki araçlardan bazıları demir bariyerlere yaslandı.Yağmur sularıyla beraber gelen çamurlu su derenin rengini kahverengiye döndürdü.

ŞİLE'DE DE DERE TAŞTI: YOLLAR KAPANDI

Şile'de ise etkili olan sağanak sonrası ilçenin birçok noktasında yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışın ardından Koca Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan ve Gökmaslı, Soğullu ve Çataklı arasında ulaşımı sağlayan köprü sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Derenin Karadeniz'e açıldığı noktada ise genişletme çalışması başlatıldı.

Su altında kalan köprünün son halini cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir Şileli, "Gökmaslı, Soğullu, Çataklı istikametine giden yolumuz. Yolumuz kapalı, 3 yerleşkenin birbiriyle bağlantısı kesildi. Şu anda köyde mahsur kaldık. Yaklaşık 40 yıldır bölgemiz böyle bir sel felaketi yaşamamıştı" dedi.