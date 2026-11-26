Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Riyad'ı hedef alan saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

'SAVUNMA SİSTEMİYLE İMHA EDİLDİ'

Füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirten Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 2 balistik füze hava savunma sistemleriyle imha edildi" ifadesini kullandı.

RİYAD'DA ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Saldırı girişiminin ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'da olası tehlikelere karşı erken uyarı sisteminin çalıştırıldığını bildirdi. Yetkililer, bölge halkına resmi makamların duyurularını takip etmeleri ve güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada ise alarm gönderilen bölgelerde tehlikenin ortadan kalktığı belirtildi. Vatandaşlardan olay yerlerinde görüntü çekmemeleri ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları istendi.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARI SÜRÜYOR

Arap Koalisyonu, daha önce de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen insansız hava araçları ile bir seyir füzesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirerek ülkedeki iç savaşın derinleşmesine neden olmuştu. Bunun ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla askeri müdahalede bulunmuştu.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle ülkede görece sakin bir süreç yaşansa da sonraki dönemde çatışmalar yeniden şiddetlendi. Hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran Husiler, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ı da hedef almaya devam ediyor.