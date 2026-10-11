ABD'nin Riyad Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, havalimanına düzenlenen saldırının ardından ABD vatandaşlarına Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan ve çevresindeki bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi.

'20 MİLDEN FAZLA YAKLAŞMAYIN'

Ayrıca Suudi Arabistan'da görev yapan ABD hükümeti çalışanlarının havalimanını kullanabilmesi için özel izin alması gerektiği belirtildi. ABD'li çalışanların Yemen sınırına 20 milden fazla yaklaşmasına izin verilmediği de aktarıldı.

İNGİLTERE VE KANADA'DAN DA UYARI

İngiltere'nin Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), yayımladığı seyahat uyarısında vatandaşlarına bölgeden uzak durmaları ve Suudi Arabistan makamlarının talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Kanada'nın Riyad Büyükelçiliği ise havalimanındaki olayın ardından yaşanan askeri hareketliliğin seyahatleri aksattığını bildirdi. Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle vatandaşların Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı kullanmaktan kaçınmaları istendi.

Kanadalı yetkililer ayrıca vatandaşlarını enkaz ve şarapnel parçalarından uzak durmaları konusunda uyardı. Bu tür parçaların fotoğraflarının veya görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmaması gerektiği de vurgulandı.

SALDIRILARDA CAN KAYIPLARI YAŞANDI

Suudi Arabistan, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) de 6-8 Ekim tarihleri arasında Husiler tarafından havalimanına düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaştı. Husiler, kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Ülkedeki iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasıyla başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.