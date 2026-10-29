Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda başkent Riyad’ın yanı sıra Harc ve Necran vilayetlerinde de Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarıları yayımlandığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA PATLAMA SESİ DUYULDU

Yetkililer, uyarılara neden olan tehlikenin ne olduğu ve vatandaşların hangi önlemleri alması gerektiği konusunda ayrıntı paylaşmadı.

Bölgedeki görgü tanıkları ise cep telefonlarına güvenlik uyarıları gönderildiğini, uyarıların ardından hava savunma sistemlerinin çalışmaya başladığını ve çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, daha sonra yaptığı açıklamada Riyad, Harc ve Necran’daki tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

2 BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından Riyad’a doğru fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini belirtti.

El-Maliki, saldırı girişiminde can kaybı yaşanıp yaşanmadığı veya maddi hasar meydana gelip gelmediği konusunda ise bilgi vermedi.

YEMEN’DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaştı. Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan’ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Ülkede iç savaş, Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesiyle başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015’ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.