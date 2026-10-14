Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklara göre Husiler, Al-Kharj bölgesine de saldırı düzenlendi.
Son haberlere göre saldırılar şimdilik sona erdi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklara göre Husiler, Al-Kharj bölgesine de saldırı düzenlendi.
Son haberlere göre saldırılar şimdilik sona erdi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.