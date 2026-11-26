Yemen’de uluslararası alanda tanınan hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan’ın doğusunda tespit edilen 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda tespit edilen İHA’ların hava savunma sistemleriyle imha edildiğini belirtti. Koalisyon, bu açıklamadan kısa süre önce de Husiler tarafından başkent Riyad’a doğru fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini bildirmişti. YEMEN’DE ÇATIŞMALAR TEMMUZDAN BU YANA TIRMANDI Yemen’de İran destekli Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından kriz derinleşmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015’ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı. Nisan 2022’de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönem yaşanan ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi. Hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ı da balistik füze ve İHA’larla hedef alıyor.

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