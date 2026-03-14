"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddiasıyla Ocak 2025'te tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yargılandığı icra ceza davalarında karar çıktı. İhaleye fesat karıştırma iddialarının odağındaki örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'a ait İçkale Sosyal Hizmetler şirketinin karşılıksız çekler nedeniyle açtığı davalarda Akpolat beraat ederken, ana davanın itirafçısı konumundaki Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’e toplamda 212 milyon lirayı aşan rekor adli para cezası kesildi.

AKPOLAT BERAAT ETTİ

İstanbul 21. İcra Ceza Mahkemesi'nde 12 Mart 2026 tarihinde görülen duruşmalarda, İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin şikayeti karara bağlandı.

Gazete Pencere'nin ahberine göre; Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Rıza Akpolat'ın yanı sıra, Akpolat'ın görevden alınmasının ardından vekil başkan olarak görevlendirilen Rasim Şişman üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle her iki dosyadan da ayrı ayrı beraat etti.

İTİRAFÇIYA CEZA

Mahkeme, İçkale şirketine verilen ve karşılıksız çıkan devasa meblağlı çeklerin faturasını ise sanık Ozan İş’e kesti.Mahkemenin kararına göre, 03/06/2025 keşide tarihli 100 milyon TL bedelli çek nedeniyle İş’e 99.987.350,00 TL adli para cezası verildi. Aynı tarihli 112 milyon 400 bin TL bedelli ikinci çek nedeniyle ise İş’e 112.387.350,00 TL adli para cezası verildi.Toplamda 212 milyon lirayı aşan bu cezaların, sanığın ekonomik halleri göz önüne alınarak birer ay arayla 10 eşit taksitte ödenmesine hükmedildi. Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde cezanın doğrudan hapse çevrileceği ihtarı yapıldı. Ayrıca, bu durum nedeniyle hem Ozan İş’e hem de çeklerin keşidecisi olan Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirildi.

AĞIR CEZA TALEBİ...

Duruşmada sanık avukatları, çeklerle ilgili TMSF ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve Rıza Akpolat'ın da yargılandığı ana davanın bekletici mesele yapılmasını talep etti. Ancak mahkeme, ağır cezadaki dosyanın bu davanın sonucunu etkilemeyeceğine kanaat getirerek bu talepleri usul ekonomisi ilkesi gereği reddetti.