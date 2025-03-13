Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kendisini ziyarete gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın CHP'li vekiller Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'i azarladığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialar için ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın kendisiyle görüşmediği iddialarına ilişkin “Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ı geçtiğimiz günlerde tek başıma ziyaret ettim. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen bu ziyaretin ardından Sayın Akpolat'ın şahsımla görüşmediğine dair asılsız iddialar bazı medyada kanallarında dolaşıma sokulmuştur. Sayın Rıza Akpolat ile dostluk ilişkimiz çok eskilere dayanmakta ve bu süreçte de birlik ve dayanışma çerçevesinde güçlenerek devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Karabat’ın paylaşımı şöyle:

“Hukuksuz biçimde tutuklu olan Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ı geçtiğimiz günlerde tek başıma ziyaret ettim. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen bu ziyaretin ardından Sayın Akpolat'ın şahsımla görüşmediğine dair asılsız iddialar bazı medyada kanallarında dolaşıma sokulmuştur. Sayın Rıza Akpolat ile dostluk ilişkimiz çok eskilere dayanmakta ve bu süreçte de birlik ve dayanışma çerçevesinde güçlenerek devam etmektedir. Kamuoyunu açıkça yanıltmaya yönelik bu iddialar, hiçbir somut gerçekliğe dayanmamakta, yalnızca siyasi mühendislik çabalarının bir parçası olarak servis edilmektedir. Bu mesnetsiz iddialara karşı hukuk içinde gereken cevabı vereceğimiz bilinmelidir.”