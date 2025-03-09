Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Net Global Sivasspor ile Göztepe, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Matsuki'nin attığı golle 1-0 geriye düşen Net Global Sivasspor, ikinci yarıda maçı çevirmeyi başardı. 48'de Charisis, 66 ve 77'de ise Bekir Böke'nin golleriyle mücadeleyi kazanan Sivas ekibi, Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.
Öte yandan Göztepe'de Koray Günter, 43. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Bu sonuçla birlikte Net Global Sivasspor, 27 puana yükseldi. Göztepe ise 36 puanda kaldı.