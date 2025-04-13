Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, sahalarında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren 62 yaşındaki teknik adam, maçın hakemi Yasin Kol'a tepki gösterdi. Çalımbay maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'ÖYLE BİR FAUL YOK'

"Bu maça her şey olarak iyi hazırlandık. Maça da çok iyi başladık, pozisyonlarımız vardı. Talisca'nın golü öncesi verilen faul kabul edilemez. Üstünden aşırıyor, kendisi çarpıyor. Talisca'nın sevdiği yerler zaten, arıyor. Öyle bir faul yok. Hakemin verdiği faulü kabul etmiyorum! Öyle bir faul yok! Yediğimiz goller, yenilmemesi gereken gollerdi. Devre bitmek üzereydi. 43. dakikada gol yedik. İkinci yarıda gol attık. Ondan sonra pozisyonlar kötü olmaya başladı. Sakatlanan ve yorulanlar oldu. Yenilmemesi gereken gollerdi. Puan alacağımız maçtı ama istediğimiz gibi olmadı maalesef."