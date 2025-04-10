Rıza Çalımbay yönetimindeki Denizlispor ile Jose Mourinho yönetimindeki Porto, 27 Şubat 2003’te UEFA Kupası 4. tur rövanş maçında karşılaştı. O maçtan 22 yıl sonra Rıza Çalımbay Sivasspor; Mourinho da F.Bahçe teknik direktörü olarak bu hafta sonu Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kim kaybederse ağır yara alacak. Bu kritik maç öncesi Rıza Çalımbay, SÖZCÜ’ye konuştu: “Jose Mourinho ile aynı yaştayız. Teknik direktörlük kariyerlerimizin başlangıcı da aynı. 2002-2003 sezo- nunda Denizlispor’un başındayken Avrupa’da çok iyi işler başarmıştık. Sparta Prag ve Lyon’u elemiştik. Sonra kurada Porto çıkmıştı. Zaten o yıl Jose Mourinho ile UEFA Kupası’nı kazanmışlardı. İlk maçı 6-1 kaybetsek de Denizli’deki maçta 2-2 berabere kalmıştık. İki maçta da iyi oynamıştık.

ŞİMDİ SİVAS’TA AĞIRLAYACAĞIZ

Mourinho’nun bize karşı davranışları çok iyiydi. Portekiz’de güzel karşılandık, Denizli’de de taraftarımızı selamlamıştı. Taraftarla bütünleşen bir teknik direktör. Şimdi Sivas’ta bu kez onu biz ağırlayacağız. Aradan 22 yıl geçmiş. O günlerin hatırlanması çok güzel. Denizlispor ile kısıtlı imkânlar ile büyük işler başarmıştık. Sivas’ta da aynısını yaptık. İşimiz çok zor ama üstesinden geleceğimize inanıyorum.

PUAN ALMAYA MECBURUZ

F.Bahçe maçı bizim için çok önemli. Mutlaka puan ya da puanlar almalıyız. Her maç bizim için final. Mourinho çok büyük bir isim. Büyük bir saygı duyuyorum ama inşallah kazanan taraf biz oluruz. Bizim için Fenerbahçe ya da Galatasaray artık fark etmiyor. Bu maçlardan puanlar almaya mecburuz. Evet, şampiyonluk yarışı veren iki takımla da oynayacağız. Şampiyonu belirleyecek takım konumundayız.”