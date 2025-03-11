Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 27. haftasında oynadıkları Göztepe maçını kazanmak için taraftarın da büyük desteğiyle futbolcuların ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. Oyuncularının mükemmel şekilde mücadele ettiğini, taraftarın da sonuna kadar takımını desteklediğini ifade eden Çalımbay, "İşte böyle olmamız gerekiyor. Biraz daha taraftarımızla beraber olmamız gerekiyor. Bunları yaparsak istediğimiz yere gelebiliriz." diye konuştu. Ligde işlerinin kolay olmadığını vurgulayan Çalımbay, "Zor bir zamandayız, onun için her şeyimize dikkat edeceğiz." dedi.

‘HATAYSPOR MAÇI ZOR KARŞILAŞMA’

Atakaş Hatayspor ile ligde zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti: "Oynayacağımız Hatayspor maçı öyle herkesin beklediği gibi kolay bir karşılaşma değil. Zor bir maç, iyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Bizim de sezon başı çalıştığımız bir takım. Onun için orada çok dikkatli olmalıyız. Üç puandan başka bir şey düşünmememiz gerekiyor. Bizim bu kaostan çıkmamız için mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor. Oyuncularıma da inanıyorum. Tek sıkıntımız 7-8 sakatımızın olması. Şu anda tek stoperimiz var, ona göre takım yapmaya çalışıyoruz. O da bizim için bir şanssızlık, dezavantaj. Bunu mazeret kabul etmiyoruz. Her şeyimizi verip oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz."