Süper Lig’in 30’uncu haftasında Çaykur Rizespor evinde Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Kazanmaya daha yakın olan tarafın kendileri olduğunu belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Önemli bir maçtı. Son 3 maçta 2 mağlubiyet aldık, 1 bay geçtik. Sonuç olarak bu 9 puanlık periyot bizim için sıfırla kapandı. Bu arada rakiplerimizde puanlar aldılar. Bugün tekrar hem puan hem moral anlamında bizim için önemliydi. Oyuna baktığımız zaman yeni bir diziliş vardı. Genel manada oyuncuların performansında memnunum. Daha iyisi kesinlikle olabilirdi. İstediğimiz kadar önde baskı yapmadık. Dönem dönem topun arkasında kaldık. Ama daha çok pozisyona girip öne geçen, maçı kazanmaya daha yakın olan taraf bizdik. Maalesef kalabalık olduğumuz bir anda golü yedik. Bugün 2 puan kaybeden taraf bizdik. Başımız belada. Daha iyi olup, puanlar kazanmamış gerekiyor. Mücadelemiz sürecek. Kendimizi bir anda ciddiyetini bildiğimiz ama beklemediğimiz bir yerde bulduk” diye konuştu.

'İYİ BİR LİG MAÇI OLDU'

Karşılaşmayı kazanan tarafın rahatlayacağını ancak alınan beraberlikle iki tarafın da rahatlayamadığını söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Mücadelenin böyle olacağı belliydi. İki takım da çok iyi şekilde mücadele etti. Burada kim galip gelirse biraz daha rahatlayacaktı. Ama ne biz rahatladık ne de Rizespor rahatlayamadı. Ama iyi mücadele oldu. Bana göre iyi bir lig maçı oldu. Bizim biraz sıkıntılarımız da vardı. Biliyorsunuz, buraya sonradan geldik. Ama oyuncularım gerçekten iyi mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum. Şimdi bizim zor maçlarımız başlıyor. Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun. Zor maçlarımız var. Deplasmanda özellikle de böyle bir ortamda puan kazanmak bence iyi bir şeydi” dedi.